Роспотребнадзор: 4 пляжа в Самарской области опасны для купания

«За период с 6 по 11 июня выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляжах: озера Банное в селе Сергиевск Сергиевского района; “Волна” на реке в Тольятти; “Итальянский пляж” на реке Волга в Тольятти; “Волжский замок” на реке Волга в Тольятти», — отмечается в сообщении.