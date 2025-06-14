Торговаться можно, но скидок не делают: Где в Кишиневе пройдут в эти выходные ярмарки местных производителей

В выходные дни
- На площади Великого национального собрания 13 — 15 июня 2025 г. пройдет гастрономический фестиваль Street Food & Wine Festival с продуктами, приготовленными на гриле, уличной едой, выпечкой без крема, кондитерскими изделиями, мороженым, прохладительными и горячими напитками, попкорном, сладкой ватой, изделиями ручной работы.
Ботаника
- В парке «Валя Трандафирилор», 14- 15 июня пройдет ярмарка мелких торговцев.
- В парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее, до 30 июня будет действовать ярмарка изделий ручной работы.
- На бульваре Дачия, 26, с 13 по 15 июня гостей ждет ярмарка традиций.
- На Мунчештском шоссе, 170−800, ул. Валя Кручий, ½ — фруктово-овощная ярмарка, до 05.07.2025.
Буюканы
- Территория, прилегающая к зданию «Кентфорд» на бул. Штефана чел Маре, 202,
14.06.2025 г.— ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров EcoLocal.
- В парке «Ла Извор», ул. Каля Ешилор, 22 (вход в парк), 14−15.06.2025 г. — ярмарка сельскохозяйственных производителей.
Рышкановка
- На ул. Андрея Доги, 36 до 13 июля будет действовать ярмарка овощей и фруктов.