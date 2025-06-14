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Торговаться можно, но скидок не делают: Где в Кишиневе пройдут в эти выходные ярмарки местных производителей

Список ярмарок местных производителей в Кишиневе 14—15 июня 2025.

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Источник: Комсомольская правда

В выходные дни 14—15 июня 2025 года в Кишиневе пройдут ярмарки местной продукции:

  • На площади Великого национального собрания 13 — 15 июня 2025 г. пройдет гастрономический фестиваль Street Food & Wine Festival с продуктами, приготовленными на гриле, уличной едой, выпечкой без крема, кондитерскими изделиями, мороженым, прохладительными и горячими напитками, попкорном, сладкой ватой, изделиями ручной работы.

Ботаника

  • В парке «Валя Трандафирилор», 14- 15 июня пройдет ярмарка мелких торговцев.
  • В парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее, до 30 июня будет действовать ярмарка изделий ручной работы.
  • На бульваре Дачия, 26, с 13 по 15 июня гостей ждет ярмарка традиций.
  • На Мунчештском шоссе, 170−800, ул. Валя Кручий, ½ — фруктово-овощная ярмарка, до 05.07.2025.

Буюканы

  • Территория, прилегающая к зданию «Кентфорд» на бул. Штефана чел Маре, 202, 14.06.2025 г. — ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров EcoLocal.
  • В парке «Ла Извор», ул. Каля Ешилор, 22 (вход в парк), 14−15.06.2025 г. — ярмарка сельскохозяйственных производителей.

Рышкановка

  • На ул. Андрея Доги, 36 до 13 июля будет действовать ярмарка овощей и фруктов.