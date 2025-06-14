Только наши бабушки знают эти секреты: 7 древних способов снять порчу с дома

Пожалуй, это самый популярный способ самостоятельного снятия порчи. Для этого обряда подойдёт убывающая Луна. Поставьте на стол ёмкость с чистой водой. Три горсти соли необходимо положить на сковороду и начать накаливать. Мешайте соль ножом против часовой стрелки и читайте заговор: «Соль бела и чиста, очисти дом мой от порч, сглазов, приворотов, отворотов, от заговоров, наговоров на воду, на еду, по ветру, во спину, во глаза. От старого, да старухи, от молодого, да молодухи, от отца, да матери. Да будет так». Повторить его надо шесть раз. Потом зачерпните воду руками и три раза брызните её на лицо, чтобы вода стекла на соль. Один раз произнесите в процессе следующую цитату: «Водица-сестрица, ты на жар попадаешь, во жаре исчезаешь. Так исчезнут порчи да сглазы, привороты и отвороты, заговоры, наговоры на воду, на еду, по ветру, во спину, во глаза. От старого, да старухи, от молодого, да молодухи, от отца, да матери. Да будет так». Ссыпьте после этого соль в воду и вылейте под ближайшим деревом со словами: «Вода, теки с солью белою, да порчей чёрною, да всем гнилым. Да дотеки до корня. Да корень пей воду, да забирай соль белу, да порчу черну. Да будет так. Да будет так. Да будет так».