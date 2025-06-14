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Ростовчан 14 июня ждет переменная облачность и +25 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в субботу, 14 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону гостей и жителей города ждет переменная облачность и +25 градусов. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

В субботу, 14 июня, утро начнется с солнечной погоды. Столбики термометров покажут+15 — +21 градус. В дневное время ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха составит до +25 градусов. В вечернее время похолодает до +19 градусов, поэтому для прогулок по вечернему Ростову лучше утеплиться.

Ветер ожидается западный, а его порывы достигнут десяти метров в секунду.

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