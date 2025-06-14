«Взрыв ощущений»: чем полезна баня и где попариться в Москве

14 июня — Международный день бани. «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой выяснили, почему мы так любим попариться.
Представьте: жар, пар, березовый веник, потом прыжок в прохладный бассейн или снежный сугроб… и снова в жар. Для многих это не просто гигиена, а настоящая страсть. Почему же баня так манит нас?
«Выключатель» для мозга.
— Современная жизнь — это перегрузка, — объясняет Раменкова. — Мы постоянно думаем: работа, заботы, соцсети, новости. Мозг устает от этого потока информации. А в бане фокус сосредоточен на «здесь и сейчас». В парилке слишком жарко и необычно, чтобы размышлять о квартальном отчете. Все внимание приковано к ощущениям: жар, дыхание, биение сердца.
Гормоны радости.
Жар — это вызов. Для тела высокая температура — контролируемый стресс.
— В эти минуты организм мобилизуется: сердце бьется чаще, выделяются «гормоны радости» эндорфины и энкефалины, то есть естественные обезболивающие, — поясняет эксперт.
Контраст — это взрыв ощущений. Холод после жара — еще один, но приятный шок. Он вызывает мощный выброс адреналина и тех же эндорфинов. Как результат — эйфория, прилив энергии, чувство бодрости.
Плюс не стоит забывать, что баня — это очищение не только тела.
— Мы буквально чувствуем, как с потом «выходит» все лишнее, — продолжает Раменкова. — Это ощущение глубокого очищения легко проецируется и на психологический уровень. Словно «смываются» усталость, негативные эмоции, тревоги. А еще выдержать жар, окунуться в ледяную воду — это маленький личный подвиг.
Теплое общение.
Баня, кроме того, еще и вековая традиция. Мы чувствуем связь с предками, культурой.
— Это уникальный коктейль для нашей психики: она выключает надоедливые мысли, запускает «гормоны радости» через легкий стресс, очищает не только тело, но и душу, дает теплое общение, оставляет ощущение, что ты сильный, обновленный и счастливый человек, — говорит Ирина. — Это не просто место помыться. Это психологический оазис, где можно перезагрузиться, почувствовать себя живым и вернуться в мир с новыми силами и улыбкой.
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ЛЕГКИМ ПАРОМ.
Сандуновские бани Основаны в 1808 году актером Силой Сандуновым. Современный облик в стиле необарокко, неоренессанса и готики они приобрели в 1890-х благодаря купцу-миллионеру Алексею Ганецкому, вложившему баснословные деньги. Интерьеры поражают: мраморные колонны, античные статуи, фонтаны (в т.ч. знаменитый «Тритон» с дельфинами), витражи, мозаичные полы, дубовые скамьи, бронзовые светильники. Здесь парились аристократы, купцы, писатели (Гоголь, Чехов), актеры, политики — вся дореволюционная и советская элита. Хлебниковские бани Основаны купцом Хлебниковым в конце XIX века. Здание сохранило исторические черты. Реставрация проведена с большой любовью к деталям: восстановлены оригинальные сводчатые потолки, кирпичная кладка, использованы дерево и камень. Атмосфера камерная, душевная, домашняя, но с соблюдением всех классических банных канонов. Бывшие Центральные Существуют с XIX века, неоднократно перестраивались. Нынешнее здание — в стиле конструктивизма 1930-х годов. Знамениты своим расположением и тем, что здесь парились самые разные слои населения, от рабочих и интеллигенции до… криминальных авторитетов.