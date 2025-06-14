«Взрыв ощущений»: чем полезна баня и где попариться в Москве

Сандуновские бани Основаны в 1808 году актером Силой Сандуновым. Современный облик в стиле необарокко, неоренессанса и готики они приобрели в 1890-х благодаря купцу-миллионеру Алексею Ганецкому, вложившему баснословные деньги. Интерьеры поражают: мраморные колонны, античные статуи, фонтаны (в т.ч. знаменитый «Тритон» с дельфинами), витражи, мозаичные полы, дубовые скамьи, бронзовые светильники. Здесь парились аристократы, купцы, писатели (Гоголь, Чехов), актеры, политики — вся дореволюционная и советская элита. Хлебниковские бани Основаны купцом Хлебниковым в конце XIX века. Здание сохранило исторические черты. Реставрация проведена с большой любовью к деталям: восстановлены оригинальные сводчатые потолки, кирпичная кладка, использованы дерево и камень. Атмосфера камерная, душевная, домашняя, но с соблюдением всех классических банных канонов. Бывшие Центральные Существуют с XIX века, неоднократно перестраивались. Нынешнее здание — в стиле конструктивизма 1930-х годов. Знамениты своим расположением и тем, что здесь парились самые разные слои населения, от рабочих и интеллигенции до… криминальных авторитетов.