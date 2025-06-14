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По улице Челюскина сегодня ночью частично ограничат движение транспорта

Причиной стала реконструкция тепловода.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

По улице Челюскина в Казани сегодня ночью ограничат движение транспорта. Причиной стала реконструкция тепловода.

С 23:00 14 июня до 5:00 15 июня проезжую часть перекроют на участке рядом с домом № 8/12, сообщили в комитете внешнего благоустройства.