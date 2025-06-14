В Иркутской области открыты тысячи высокооплачиваемых вакансий

Кадровый центр Иркутской области представил актуальные данные о востребованных профессиях с достойным уровнем оплаты труда. Для жителей региона доступно более 6,5 тысяч вакансий в различных сферах экономики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Почти 700 вакансий представлено в сфере транспорта. В Братске водителям муниципальных автобусов предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. Здесь открыт набор на 50 человек, — поделились в правительстве.
В Иркутске одно из транспортных предприятий готово принять 78 водителей для работы на пассажирских маршрутах с заработной платой до 105 тысяч рублей ежемесячно. Медицинская сфера предлагает около 200 вакансий, среди которых особенно выделяется потребность в анестезиологах-реаниматологах. Этим специалистам, востребованным как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях Иркутска, Ангарска, Братска и других городов области, работодатели готовы платить до 185 тысяч рублей.
В торговле доступно более 600 вакансий. Продавцы и администраторы торговых залов могут рассчитывать на зарплату около 65 тысяч рублей, тогда как менеджеры по продажам автомобилей получают предложения с доходом до 100 тысяч рублей в месяц.
Большинство работодателей предлагают соискателям не только конкурентную зарплату, но и полный соцпакет, включая возможности профессионального развития и бесплатного обучения.