В Иркутской области открыты тысячи высокооплачиваемых вакансий

В Иркутске одно из транспортных предприятий готово принять 78 водителей для работы на пассажирских маршрутах с заработной платой до 105 тысяч рублей ежемесячно. Медицинская сфера предлагает около 200 вакансий, среди которых особенно выделяется потребность в анестезиологах-реаниматологах. Этим специалистам, востребованным как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях Иркутска, Ангарска, Братска и других городов области, работодатели готовы платить до 185 тысяч рублей.