Инсайдер рассказал, что 20 лет назад купить у РФ ракету Маску было не по карману

Бизнесмен-изобретатель Илон Маск в начале 2000-х отказался покупать у России запуск космической ракете из-за разногласий о стоимости. Об этом РИА Новости сообщил неназванный инсайдер, причастный к несостоявшейся сделке.
«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги…», — рассказал источник информагентства.
Как указали на РИА Новости, Илон Маск вместе с членами своей команды достаточно быстро решили прервать обсуждение сделки.
Впервые об этой истории 10 июня рассказал отец изобретателя. По версии Эррола Маска, в российской космической отрасли просто сочли предложение его сына «шуткой».
За прошедшие 20 лет Илон Маск все же реализовал свою мечту о выходе на околоземную орбиту, основав компанию SpaceX — уже продолжительное время именно она является главным подрядчиком NASA. Однако из-за скандала предпринимателя и американского лидера Дональда Трампа действующие контракты могут быть разорваны.
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