Инсайдер рассказал, что 20 лет назад купить у РФ ракету Маску было не по карману

За прошедшие 20 лет Илон Маск все же реализовал свою мечту о выходе на околоземную орбиту, основав компанию SpaceX — уже продолжительное время именно она является главным подрядчиком NASA. Однако из-за скандала предпринимателя и американского лидера Дональда Трампа действующие контракты могут быть разорваны.