Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер рассказал, что 20 лет назад купить у РФ ракету Маску было не по карману

Бизнесмен-изобретатель Илон Маск в начале 2000-х отказался покупать у России запуск космической ракете из-за разногласий о стоимости.

Как создавалась новая Россия

Бизнесмен-изобретатель Илон Маск в начале 2000-х отказался покупать у России запуск космической ракете из-за разногласий о стоимости. Об этом РИА Новости сообщил неназванный инсайдер, причастный к несостоявшейся сделке.

«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги…», — рассказал источник информагентства.

Как указали на РИА Новости, Илон Маск вместе с членами своей команды достаточно быстро решили прервать обсуждение сделки.

Впервые об этой истории 10 июня рассказал отец изобретателя. По версии Эррола Маска, в российской космической отрасли просто сочли предложение его сына «шуткой».

За прошедшие 20 лет Илон Маск все же реализовал свою мечту о выходе на околоземную орбиту, основав компанию SpaceX — уже продолжительное время именно она является главным подрядчиком NASA. Однако из-за скандала предпринимателя и американского лидера Дональда Трампа действующие контракты могут быть разорваны.

Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрал, почему астронавты Соединенных Штатов «рискуют застрять» в космосе из-за межличностного конфликта.