Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске поливальные машины помогают справиться с жарой

В Красноярске установилась аномально высокая температура, превышающая климатическую норму на 6−10 °C.

Как создавалась новая Россия

В Красноярске установилась аномально высокая температура, превышающая климатическую норму на 6−10 °C.

Сегодня синоптики прогнозируют, что столбик термометра может подняться до +33 °C.

В условиях такой жары асфальт на улицах города сильно нагревается, что может привести к его повреждению. Чтобы предотвратить трещины и деформацию дорожного покрытия, на улицы выехали поливомоечные машины, сообщает администрация города.

Поливальные машины работают особенно активно в период с 12 до 16 часов, когда температура достигает своего пика.

Роспотребнадзор также напоминает жителям о важных правилах поведения в жаркую погоду. Рекомендуется пить больше чистой воды, избегая алкоголя и сладких газированных напитков, а также употреблять низкокалорийные продукты. На улице лучше носить светлую и свободную одежду, не забывая о головных уборах и солнцезащитных очках. В часы максимальной жары желательно оставаться в помещении или в тени.

Кроме того, дома стоит закрыть шторы на солнечной стороне, чтобы сохранить прохладу. При использовании кондиционера следует избегать прямого потока холодного воздуха и резких перепадов температур (рекомендуемая температура — не ниже 22°С). Важно также не оставлять детей в закрытых автомобилях. При первых признаках теплового удара необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее рассказывали, что пожарные сняли змею с дерева под Красноярском.