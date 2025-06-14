В Красноярске поливальные машины помогают справиться с жарой

Роспотребнадзор также напоминает жителям о важных правилах поведения в жаркую погоду. Рекомендуется пить больше чистой воды, избегая алкоголя и сладких газированных напитков, а также употреблять низкокалорийные продукты. На улице лучше носить светлую и свободную одежду, не забывая о головных уборах и солнцезащитных очках. В часы максимальной жары желательно оставаться в помещении или в тени.