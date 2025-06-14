В Красноярске поливальные машины помогают справиться с жарой

В Красноярске установилась аномально высокая температура, превышающая климатическую норму на 6−10 °C.
Сегодня синоптики прогнозируют, что столбик термометра может подняться до +33 °C.
В условиях такой жары асфальт на улицах города сильно нагревается, что может привести к его повреждению. Чтобы предотвратить трещины и деформацию дорожного покрытия, на улицы выехали поливомоечные машины, сообщает администрация города.
Поливальные машины работают особенно активно в период с 12 до 16 часов, когда температура достигает своего пика.
Роспотребнадзор также напоминает жителям о важных правилах поведения в жаркую погоду. Рекомендуется пить больше чистой воды, избегая алкоголя и сладких газированных напитков, а также употреблять низкокалорийные продукты. На улице лучше носить светлую и свободную одежду, не забывая о головных уборах и солнцезащитных очках. В часы максимальной жары желательно оставаться в помещении или в тени.
Кроме того, дома стоит закрыть шторы на солнечной стороне, чтобы сохранить прохладу. При использовании кондиционера следует избегать прямого потока холодного воздуха и резких перепадов температур (рекомендуемая температура — не ниже 22°С). Важно также не оставлять детей в закрытых автомобилях. При первых признаках теплового удара необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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