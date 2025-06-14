The Jerusalem Post: после удара по Израилю 4 человека погибли, 70 пострадали

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, израильская авиация начала операцию «Восходящий лев», атаковав иранские военные объекты и ядерные центры. Кроме того, ракеты ударили по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным городам. Было задействовано 200 истребителей. В ответ Тегеран нанес ответные удары в рамках операции «Правдивое обещание 3».