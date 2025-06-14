The Jerusalem Post: после удара по Израилю 4 человека погибли, 70 пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли и 70 пострадали в результате ответных ударов Ирана по Израилю. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post.
Как передает издание, утром в субботу, 14 июня, одна из иранских ракет попала в жилые дома в центральной части Израиля. В результате удара погиб один человек, еще 19 получили ранения.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, израильская авиация начала операцию «Восходящий лев», атаковав иранские военные объекты и ядерные центры. Кроме того, ракеты ударили по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным городам. Было задействовано 200 истребителей. В ответ Тегеран нанес ответные удары в рамках операции «Правдивое обещание 3».
Утром в субботу, 14 июня, в ЦАХАЛ заявили о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву. Сообщается, что Иран за один час выпустил по израильской территории четыре залпа ракет.