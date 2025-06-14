МинЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см

— Но это не говорит о том, что кто-то будет ходить и измерять высоту травы, и если она будет 21 см, то давать штраф. Данные нормы необходимы, чтобы понимать, когда своевременно выполнять работы по содержанию газонов и наведению порядка на озелененных территориях, — пояснил Андрей Ромашко.