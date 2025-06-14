МинЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 сантиметров. Подробности БелТА озвучил заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко.
Ранее Совмин ввел в Беларуси новые правила содержания частных домов. Одна из норм, которая широко обсуждается в интернете, связана с высотой скашивания травы.
По словам замминистра ЖКХ, с 2020 года действуют правила содержания озелененных территорий, где указаны требования по содержанию газонов, включая порядок их косьбы при отрастании травы на определенную высоту.
— Но это не говорит о том, что кто-то будет ходить и измерять высоту травы, и если она будет 21 см, то давать штраф. Данные нормы необходимы, чтобы понимать, когда своевременно выполнять работы по содержанию газонов и наведению порядка на озелененных территориях, — пояснил Андрей Ромашко.
Он отметил, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность, однако главной целью правил благоустройства и содержания населенных пунктов является не наказать, а предупредить.
— Это меры предупредительного характера, — отметил заместитель министра ЖКХ.
Ромашко добавил, что на сегодняшний день вместе с облисполкомами данный вопрос прорабатывается.
— Цель не вылавливать и наказывать людей, а поговорить, довести до сведения требования и проконтролировать их выполнение, — акцентировал внимание представитель министерства ЖКХ Беларуси.
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