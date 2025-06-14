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МинЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см

Министерство ЖКХ пояснило, будет ли штраф, если на участке трава выросла свыше 20 см.

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Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 сантиметров. Подробности БелТА озвучил заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко.

Ранее Совмин ввел в Беларуси новые правила содержания частных домов. Одна из норм, которая широко обсуждается в интернете, связана с высотой скашивания травы.

По словам замминистра ЖКХ, с 2020 года действуют правила содержания озелененных территорий, где указаны требования по содержанию газонов, включая порядок их косьбы при отрастании травы на определенную высоту.

— Но это не говорит о том, что кто-то будет ходить и измерять высоту травы, и если она будет 21 см, то давать штраф. Данные нормы необходимы, чтобы понимать, когда своевременно выполнять работы по содержанию газонов и наведению порядка на озелененных территориях, — пояснил Андрей Ромашко.

Он отметил, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность, однако главной целью правил благоустройства и содержания населенных пунктов является не наказать, а предупредить.

— Это меры предупредительного характера, — отметил заместитель министра ЖКХ.

Ромашко добавил, что на сегодняшний день вместе с облисполкомами данный вопрос прорабатывается.

— Цель не вылавливать и наказывать людей, а поговорить, довести до сведения требования и проконтролировать их выполнение, — акцентировал внимание представитель министерства ЖКХ Беларуси.

Тем временем МАРТ сказал, на сколько подорожали отопление и подогрев воды в Беларуси.

Ранее Совмин и КГК утвердили программу по стабилизации цен в Беларуси на 2025.

Вместе с тем Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.