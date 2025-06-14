Врач назвала главные условия, при которых человек никогда не станет донором крови

«Чтобы процедура прошла без опасных последствий для здоровья донора, его возраст на момент сдачи должен быть более 18 лет, а вес — не менее 50 кг. Важен и уровень гемоглобина в крови: не ниже 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин», — отметила она.