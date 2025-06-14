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Пермская театральная школа «Пилигрим» победила в краевом этапе конкурса «Лучшая детская школа искусств»

Краевой этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» прошел на базе Пермской краевой специальной музыкальной школы.

Как создавалась новая Россия

Краевой этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» прошел на базе Пермской краевой специальной музыкальной школы. Каждая школа презентовала на конкурсе свой творческий проект.

Пермская детская театральная школа «Пилигрим» представила проект «Пермский межрегиональный открытый форум театров, где играют дети, “Серебряный софит”. Этот форум вот уже четверть века является площадкой для общения, обмена опытом, показа спектаклей для детских театральных коллективов и имеет перспективы стать общероссийским и международным.

Школа «Пилигрим» заняла в своей номинации первое место и прошла во второй тур. Там «Пилигриму» предстоит соревноваться со школами искусств из Приволжского федерального округа. Это произойдет уже осенью.