Не стало старейшего жителя Омской области

Глава Тарского района Омской области Евгений Лысаков сообщил в субботу, 14 июня 2025 года, об уходе из жизни 101-летнего почетного жителя города Тары Михаила Степулева. Как уточняется, ветеран Великой Отечественной войны скончался в пятницу, 13 июня 2025 года.
«Михаил Мифодьевич родился 2 января 1924 года в селе Итюгас Тевризского района. На войну ушел в 18 лет. Был отправлен на восток, где принимал участие в военных действиях. Охранял от японцев железные дороги, по которым к линии фронта доставляли продовольствие, обмундирование, оружие и людей. Вернулся домой только в 1949 году. После войны работал в госбанке инкассатором. В свободное от работы время ремонтировал счетные и пишущие машинки. Мог устанавливать код на сейф. Любимым занятием был ремонт часов», — рассказал об умершем Лысаков.
Прощание с Михаилом Мифодьевичем состоится в воскресенье, 15 июня, в 13:00 часов по адресу: г. Тара, пер. Спартаковский, д. 1.
Редакция «СуперОмска» выражает соболезнования родным и близким Михаила Степулева.