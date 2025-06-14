Не стало старейшего жителя Омской области

«Михаил Мифодьевич родился 2 января 1924 года в селе Итюгас Тевризского района. На войну ушел в 18 лет. Был отправлен на восток, где принимал участие в военных действиях. Охранял от японцев железные дороги, по которым к линии фронта доставляли продовольствие, обмундирование, оружие и людей. Вернулся домой только в 1949 году. После войны работал в госбанке инкассатором. В свободное от работы время ремонтировал счетные и пишущие машинки. Мог устанавливать код на сейф. Любимым занятием был ремонт часов», — рассказал об умершем Лысаков.