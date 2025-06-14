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В Омкой области мотоциклист сбил девочку-подростка

ДТП произошло в Кормиловском районе прямо на пешеходном переходе.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Омской области 18-летний мотоциклист сбил 15-летнюю девочку-подростка. ДТП произошло в с. Некрасовка Кормиловского района. По предварительной информации, водитель совершил наезд на школьницу прямо на пешеходном переходе. Девушке понадобилась медицинская помощь.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило накануне около 23:00. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер −5», молодой человек 2007 г.р., при движении в с. Некрасовка Кормиловского района допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеходу, девочке 2010 г.р., понадобилась медицинская помощь, она госпитализирована.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.