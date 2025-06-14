В Омкой области мотоциклист сбил девочку-подростка

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило накануне около 23:00. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер −5», молодой человек 2007 г.р., при движении в с. Некрасовка Кормиловского района допустил наезд на пешехода.