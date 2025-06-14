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Пленный наемник «Азова»* рассказал о выданных ему фальшивых документах для обмена

Воевавшим на стороне Украины наемникам при сдаче в плен в мае 2022 года выдали фальшивые документы. Об этом рассказал боевик «Азова»*, являющийся гражданином РФ.

Как создавалась новая Россия

Воевавшим на стороне Украины наемникам при сдаче в плен в мае 2022 года выдали фальшивые документы. Об этом рассказал боевик «Азова»*, являющийся гражданином РФ.

Военнослужащий рассказал, что его заранее предупредили о возможном представлении как гражданина Украины во время массовой сдачи в плен, чтобы затем включить в списки на обмен.

Для создания видимости его службы в подразделении морской пехоты ему выдали водительское удостоверение украинского образца. Однако российские правоохранители, используя дактилоскопию, установили, что он является гражданином РФ.

Сообщается, что суд приговорил 39-летнего мужчину к 17 годам колонии по обвинению в госизмене. Работая на российском промышленном предприятии, он передал сведения, содержащие государственную тайну, представителю Украины. Позже сотрудники УФСБ и УФСИН Хакасии, где он отбывает наказание, выяснили, что он состоял в рядах «Азова»*.

— Я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался в Мариуполе во время боевых действий. Мне были выданы права — водительское удостоверение украинского образца, — цитирует боевика ТАСС.

Ранее Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с украинской стороной, согласно договоренностям, которых Москва и Киев достигли в ходе консультаций в турецком Стамбуле. Позднее российское оборонное ведомство доложило о готовности к проведению обмена военнослужащими с Украиной в ежедневном режиме.

*Запрещенная в России террористическая организация.