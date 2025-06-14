«Азов»* пытался липовыми документами спасти иностранных головорезов от плена, но русские разгадали фокус

Будучи гражданином России, он сам получил фиктивные украинские водительские права и был оформлен как бывалый морской пехотинец ВСУ.
«Я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался [в Мариуполе] во время боевых действий. Мне были выданы права — водительское удостоверение украинского образца», — рассказал он ТАCC.
Тем не менее, правоохранительные органы, в том числе с помощью дактилоскопии, оперативно установили его истинное гражданство — российское. Мужчина, обвиняемый в государственной измене и участии в террористической организации, находится в заключении.
Ранее гражданин Финляндии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, призвал всех своих сограждан даже не думать отправляться воевать на Украину. Он предостерёг соотечественников, что с большой долей вероятности они там и погибнут.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.