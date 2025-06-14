Надувной леопард и беговая дорожка: Бузова показала свой гостиничный номер в Челябинске

Ольга Бузова прибыла в Челябинск на VK Fest.
Ольга Бузова прибыла в Челябинск накануне VK Fest, который пройдет 14 июня. Своим подписчикам в социальной сети она показала гостиничный номер, в котором будет ожидать выступления.
«Беговая дорожка. Она в какой момент должна использоваться? Вы представляете?» — не сдержала эмоций артистка на видео, опубликованном в запрещенной в России социальной сети.
Также Ольга Бузова прикрепила фотографию номера. На журнальном столике гостье оставили цветы, французские пирожные, бутылку шампанского. Комнату украсили надувными шарами, один из которых в форме розового леопарда.
VK Fest пройдет 14 июня. Ожидается, что около 20 тысяч участников соберутся на набережной возле торгового центра, чтобы стать его зрителями и участниками, повеселиться в интерактивных зонах и получить автографы. Хэдлайнерами вечера станут артисты Баста, Mary Gu, Юлия Савичева и Ольга Бузова, а также группы «Три дня дождя», TGK и «Комната Культуры».
В этот день в районе Торгового центра будет перекрыто движение. URA.RU приготовило для вас подробное расписание события.
Номер Ольги Бузовой украсили цветами и шарами Фото: Инстаграм / buzova86 (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).