Надувной леопард и беговая дорожка: Бузова показала свой гостиничный номер в Челябинске

VK Fest пройдет 14 июня. Ожидается, что около 20 тысяч участников соберутся на набережной возле торгового центра, чтобы стать его зрителями и участниками, повеселиться в интерактивных зонах и получить автографы. Хэдлайнерами вечера станут артисты Баста, Mary Gu, Юлия Савичева и Ольга Бузова, а также группы «Три дня дождя», TGK и «Комната Культуры».