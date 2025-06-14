В Зиминском районе убрали незаконную свалку после жалоб жителей

Жители села Новолетники, сообщили о незаконном скоплении мусора в местном лесу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, надзорным ведомством была проведена проверка. Она подтвердила факт нарушения экологического законодательства — свалка образовалась в результате деятельности оздоровительного лагеря.
— В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес директора данной организации, которое рассмотрено и удовлетворено, — поделились в прокуратуре.
Директор организации-нарушителя получил представление от надзорного органа и был привлечен к дисциплинарной ответственности. В кратчайшие сроки вся несанкционированная свалка была полностью ликвидирована.