Десятки домов уничтожены: появились кадры из израильского города Ришон-ле-Цион

В Сети появились фотографии израильского города Ришон-ле-Цион после ракетного обстрела со стороны Ирана. Кадры в субботу, 14 июня, публикует Telegram-канал Shot.
На опубликованных фотографиях можно увидеть десятки уничтоженных жилых домов и автомобилей. На территории завалов находятся работники службы спасения.
На данный момент известно о двух погибших в результате ракетного удара по городу.
Сообщается, что в результате ракетных ударов Ирана по Израилю ночью 14 июня скончались четыре человека, более 70 пострадали.
Помимо этого, израильские и ливанские СМИ сообщили о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.
Накануне в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание» в качестве ответа на удары по своей территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».