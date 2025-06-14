Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

«Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма” и “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности” соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года», — говорится в сообщении.