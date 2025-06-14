Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет колонии за публичные призывы к терроризму.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма” и “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности” соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.