Жительнице Мариуполя вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
«Южный окружной военный суд признал Андронову Наталью Анатольевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма” и “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности” соответственно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов сети Интернет сроком на 3 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.