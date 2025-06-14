Где медведи с истребителями?! Китайских туристов шокировала реальная Россия

«Вернувшись из поездки в Россию, я не ожидал, что страна, с населением в 146 миллионов человек, достигла таких масштабов развития», — отметил один из китайских путешественников после возвращения из тура по России.
Туристы, которых наслушались баснями о проблемах с российской авиацией, были поражены, обнаружив, что пассажиров возят не советские истребители, а уровень сервиса в местных аэропортах ничуть не хуже, чем у ведущих китайских компаний. Помимо этого, их личный опыт полностью разрушил стереотипы о неприветливости россиян. Китайцы признались, что встретили дружелюбных людей и познакомились с высокоразвитой страной и её богатой культурой.
Также туристы из Китая признались, что, проходя по подземным переходам, где играют уличные музыканты, они чувствовали себя счастливыми.
Ранее итальянский блогер Федерико Арнальди поделился своими впечатлениями о жизни в России. Сам он является автором кулинарного блога, поэтому много внимания уделил гастрономической культуре нашей страны и, в частности, признался, что главным шоком для него стал новогодний стол.