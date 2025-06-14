Где медведи с истребителями?! Китайских туристов шокировала реальная Россия

Туристы, которых наслушались баснями о проблемах с российской авиацией, были поражены, обнаружив, что пассажиров возят не советские истребители, а уровень сервиса в местных аэропортах ничуть не хуже, чем у ведущих китайских компаний. Помимо этого, их личный опыт полностью разрушил стереотипы о неприветливости россиян. Китайцы признались, что встретили дружелюбных людей и познакомились с высокоразвитой страной и её богатой культурой.