За неделю жители Красноярского края потеряли 24 млн рублей из-за мошенников

Одним из самых громких случаев стал инцидент с 80-летней пенсионеркой. В конце мая ей позвонил «сотрудник Центрального банка», который убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный счёт», чтобы защитить их от мошенников. Вскоре последовал второй звонок от лжепредставителя Росфинмониторинга, который сообщил, что кто-то пытается незаконно оформить её квартиру и что ей необходимо подтвердить своё право на жильё.