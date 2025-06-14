За неделю жители Красноярского края потеряли 24 млн рублей из-за мошенников

В Красноярском крае за последнюю неделю мошенники обманули 116 человек, похитив у них более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура в своей регулярной сводке.
Одним из самых громких случаев стал инцидент с 80-летней пенсионеркой. В конце мая ей позвонил «сотрудник Центрального банка», который убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный счёт», чтобы защитить их от мошенников. Вскоре последовал второй звонок от лжепредставителя Росфинмониторинга, который сообщил, что кто-то пытается незаконно оформить её квартиру и что ей необходимо подтвердить своё право на жильё.
Следуя указаниям аферистов, пенсионерка связалась по видеосвязи с подставным сотрудником Центрального банка и, включив демонстрацию экрана, вошла в приложения мобильного банка. Это привело к серии финансовых операций: женщине пришлось многократно посещать банковские офисы и снимать деньги со своих счетов.
Через два дня мошенник потребовал выкуп для защиты от предполагаемых преступлений, и пенсионерке пришлось одалживать деньги у знакомых. Она осознала масштаб произошедшего только спустя неделю.
По её словам, в тот момент она не подозревала о серьёзности ситуации. Общий ущерб составил 3,2 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 4219 жителей края, а общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.