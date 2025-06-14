Дачникам раскрыли главный секрет выращивания крупной и сочной малины

Малина считается неприхотливым растением, её можно встретить даже на заброшенных участках. Однако для получения богатого урожая важны хорошее освещение территории, качество удобрений в почве и правильная обрезка кустов. В этом случае они могут плодоносить до 20 лет, уверена лектор Общества «Знание», доцент Мичуринского государственного аграрного университета Елена Лукьянова.