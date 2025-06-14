Дачникам раскрыли главный секрет выращивания крупной и сочной малины

По её словам, важнейшим этапом ухода за малиной является обрезка кустов, которая проводится трижды за сезон: весной, летом и осенью. Так, весной удаляют сухие и слабые побеги до начала сокодвижения и распускания листьев, что помогает растению сосредоточиться на развитии сильных стеблей.
Летом — в конце июня или начале июля — удаляют отплодоносившие ветви, а также укорачивают верхушки молодых побегов, чтобы стимулировать образования боковых веточек. Осенью проводят санитарную и омолаживающую обрезку: удаляют старые, больные и слабые побеги, чтобы подготовить растение к зиме без лишней нагрузки.
Кстати, осеннюю обрезку важно завершить за 1−1,5 месяца до наступления морозов. Это позволяет растениям накопить питательные вещества для зимовки и повысить их морозостойкость. Такой уход способствует укреплению кустов, снижает их уязвимость и продлевает период плодоношения.
«Обрезка помогает поддерживать здоровье малины и увеличивать урожайность. Это базовый приём, который не требует больших усилий, но существенно влияет на состояние куста. Если делать её правильно, растения стабильно дают крупные и вкусные ягоды», — отметила учёный в интервью РИА «ФедералПресс».
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