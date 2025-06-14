«Что он совершил?» В Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага — Ефремова

«Я его, конечно, с этим поздравляю, он молодец. Я не очень понимаю, когда он успел туда попасть, что он такого совершил? Но об этом нужно спрашивать не меня, а украинскую сторону. А Ефремову мои поздравления», — сыронизировала депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что Михаил Ефремов попал в украинскую базу «Миротворец» во время заключения в тюрьме. На сайте актёр назван «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан». Основанием для внесения в базу данных послужила «информационная поддержка» во время отбывания наказания в колонии.