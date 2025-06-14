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«Что он совершил?» В Госдуме удивились «охоте» Украины на нового врага — Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко удивилась, что российский актёр Михаил Ефремов, ещё совсем недавно отбывавший наказание в колонии, успел попасть в украинскую базу данных «Миротворец». Парламентарий посчитала данную новость весьма забавной и даже поздравила звезду.

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Источник: Life.ru

«Я его, конечно, с этим поздравляю, он молодец. Я не очень понимаю, когда он успел туда попасть, что он такого совершил? Но об этом нужно спрашивать не меня, а украинскую сторону. А Ефремову мои поздравления», — сыронизировала депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее Life.ru сообщил, что Михаил Ефремов попал в украинскую базу «Миротворец» во время заключения в тюрьме. На сайте актёр назван «пособником и соучастником преступлений против Украины и её граждан». Основанием для внесения в базу данных послужила «информационная поддержка» во время отбывания наказания в колонии.