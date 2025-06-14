В этом году или через 12 лет: когда по прогнозам может завершиться СВО

После того, как США ограничили поддержку Киева, страны ЕС начали обсуждать, каким образом могут продолжить помогать Украине. В связи с этим политолог-американист Константин Блохин в интервью журналистам говорил, что военный конфликт на Украине не завершится без согласия стран Евросоюза. По его мнению, государства Европы способны поддерживать финансирование украинских вооруженных сил еще в течение одного-двух лет. Об этом он говорил в феврале 2025 года.