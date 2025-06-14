Три долгожительницы из Иркутской области отметили 100-летний юбилей

Три долгожительницы из Иркутской области отметили 100-летие. 31 мая юбилей отпраздновала труженица тыла, ветеран труда Татьяна Николаевна Пяткова из Черемхова. Татьяна Николаевна всю жизнь посвятила важному делу — воспитанию подрастающего поколения. Много лет она проработала в детском саду № 10 разреза «Северный». В свой юбилей педагог получила теплые поздравления от бывших воспитанников, разлетевшихся по всей стране. Энергичность и доброжелательность всегда были ее отличительными чертами — эти качества сохранились у нее и сегодня. У Татьяны Николаевны двое детей, двое внуков и четверо правнуков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы региона Игоря Кобзева.
6 июня столетний юбилей отметила Нина Ивановна Чернобровкина, ветеран труда и труженица тыла. Хотя сейчас она проживает в Иркутске у дочери, знаменательную дату встретила на родной земле — в Боханском районе. Жизненный путь Нины Ивановны был нелегким — она работала на железорудной шахте, занималась лесозаготовками, расчищала железнодорожные пути, трудилась в Олонской больнице. У юбилярши большая семья: дочь, четверо внуков, десять правнуков и четверо праправнуков.
10 июня вековой рубеж перешагнула жительница деревни Шалоты Нукутского района Клавдия Данчиновна Щербакова. Судьба приготовила ей немало испытаний: раннее сиротство, тяжелые военные годы, когда юная Клавдия трудилась в тылу. В послевоенное время она работала на ферме — ухаживала за телятами, доила коров, участвовала в освоении целины. Трудовая доблесть Клавдии Данчиновны отмечена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и юбилейной медалью в честь 100-летия Ленина.
«Восхищаюсь нашим старшим поколением. Несмотря на все трудности, которые им пришлось испытать в жизни, ветераны сохраняют оптимизм, бодрость, стойкость и силу! Это пример всем нам! Желаю вам, дорогие юбиляры, здоровья, благополучия и любви близких!», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, что Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутской области Владимир Павлович Кальянов отметит 100-летний юбилей в 2025 году. Фронтовик и его отец вместе принимали участие в сражениях.