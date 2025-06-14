Три долгожительницы из Иркутской области отметили 100-летний юбилей

Три долгожительницы из Иркутской области отметили 100-летие. 31 мая юбилей отпраздновала труженица тыла, ветеран труда Татьяна Николаевна Пяткова из Черемхова. Татьяна Николаевна всю жизнь посвятила важному делу — воспитанию подрастающего поколения. Много лет она проработала в детском саду № 10 разреза «Северный». В свой юбилей педагог получила теплые поздравления от бывших воспитанников, разлетевшихся по всей стране. Энергичность и доброжелательность всегда были ее отличительными чертами — эти качества сохранились у нее и сегодня. У Татьяны Николаевны двое детей, двое внуков и четверо правнуков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы региона Игоря Кобзева.