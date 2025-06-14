Юрист предупредил об опасности Google и Apple для россиян

По его словам, человек должен быть максимально осторожным в интернете, вне зависимости от места проживания или нахождения. Хаминский отметил, что в руки американских спецслужб может попасть как простые истории запросов в поисковике, так и личные переписки.
«Эти данные в любой момент могут быть переданы спецслужбам США по их запросу или решению суда», — сообщил юрист.
Ранее специалисты Центра компетенций НТИ предупредили об опасности хранить и отправлять через интернет персональные данные. В качестве потенциально опасных сведений назвали сообщения с паролями от социальных сетей, снимки паспорта и банковской карты.