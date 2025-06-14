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Юрист предупредил об опасности Google и Apple для россиян

Юрист Хаминский: Google и Apple могут отправлять данные россиян спецслужбам США.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Компании Google, Apple и Zoom хранят данные о действиях россиян в интернете. При необходимости эти корпорации могут передать информацию спецслужбам США. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, человек должен быть максимально осторожным в интернете, вне зависимости от места проживания или нахождения. Хаминский отметил, что в руки американских спецслужб может попасть как простые истории запросов в поисковике, так и личные переписки.

«Эти данные в любой момент могут быть переданы спецслужбам США по их запросу или решению суда», — сообщил юрист.

Ранее специалисты Центра компетенций НТИ предупредили об опасности хранить и отправлять через интернет персональные данные. В качестве потенциально опасных сведений назвали сообщения с паролями от социальных сетей, снимки паспорта и банковской карты.