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Врач сказал о снижении количества абортов в Минске

Главврач сообщил, что число абортов в Минске снижается.

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Источник: Комсомольская правда

Главный врач Городской гинекологической больницы Александр Бич сказал о снижении количества абортов в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам врача, в поликлиниках Минска для тех женщин, которые решили прервать нежелательную беременность, проводится предабортное консультирование. Он уточнил, что с ними разговаривает психолог, а порой и священник. После этого, добавляет специалист, женщине дают так называемые три дня тишины.

— И если она принимает решение в пользу аборта, то сегодня в нашей стране они (аборты) — платные, — отметил главный врач.

Александр Бич обратил внимание, что с теми женщинами, которые обращаются для названной манипуляции в Городскую гинекологическую больницу, он сам обязательно беседует, уговаривает, рассказывает про негативные последствия для организма.

— С ними еще и врачи приемного отделения беседуют. И пять-шесть человек в месяц удается отговорить. И это дорогого стоит! Спасенные жизни! — подчеркивает специалист.

Главврач отметил, что порой женщины уже заплатили деньги в кассу за предстоящий аборт и их с удовольствием возвращают обратно. По его словам, некоторые из пациенток настроены решительно, однако, когда приходят на манипуляцию, то отказываются от прерывания беременности.

Тем временем Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси.

А еще Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.