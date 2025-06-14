Врач сказал о снижении количества абортов в Минске

По словам врача, в поликлиниках Минска для тех женщин, которые решили прервать нежелательную беременность, проводится предабортное консультирование. Он уточнил, что с ними разговаривает психолог, а порой и священник. После этого, добавляет специалист, женщине дают так называемые три дня тишины.