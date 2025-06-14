Врач сказал о снижении количества абортов в Минске

Главный врач Городской гинекологической больницы Александр Бич сказал о снижении количества абортов в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам врача, в поликлиниках Минска для тех женщин, которые решили прервать нежелательную беременность, проводится предабортное консультирование. Он уточнил, что с ними разговаривает психолог, а порой и священник. После этого, добавляет специалист, женщине дают так называемые три дня тишины.
— И если она принимает решение в пользу аборта, то сегодня в нашей стране они (аборты) — платные, — отметил главный врач.
Александр Бич обратил внимание, что с теми женщинами, которые обращаются для названной манипуляции в Городскую гинекологическую больницу, он сам обязательно беседует, уговаривает, рассказывает про негативные последствия для организма.
— С ними еще и врачи приемного отделения беседуют. И пять-шесть человек в месяц удается отговорить. И это дорогого стоит! Спасенные жизни! — подчеркивает специалист.
Главврач отметил, что порой женщины уже заплатили деньги в кассу за предстоящий аборт и их с удовольствием возвращают обратно. По его словам, некоторые из пациенток настроены решительно, однако, когда приходят на манипуляцию, то отказываются от прерывания беременности.
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