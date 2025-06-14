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Иордания открыла свое воздушное пространство

Воздушное пространство королевства было закрыто в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем.

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Источник: Аргументы и факты

Комиссия гражданской авиации Иордании приняла решение об открытии с 8:30 мск воздушного пространства страны для выполнения гражданских рейсов. Об этом сообщает иорданское государственное агентство Petra.

Уточняется, что воздушное пространство королевства ранее было закрыто на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем.

Напомним, накануне израильские военные нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ удалось уничтожить значительную часть баллистических ракет Ирана.

Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3». В Тегеране отметили, что атаки на еврейское государство продлятся столько, сколько будет необходимо.