Иордания открыла свое воздушное пространство

Комиссия гражданской авиации Иордании приняла решение об открытии с 8:30 мск воздушного пространства страны для выполнения гражданских рейсов. Об этом сообщает иорданское государственное агентство Petra.
Уточняется, что воздушное пространство королевства ранее было закрыто на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем.
Напомним, накануне израильские военные нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ удалось уничтожить значительную часть баллистических ракет Ирана.
Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3». В Тегеране отметили, что атаки на еврейское государство продлятся столько, сколько будет необходимо.