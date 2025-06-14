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Красноярские спасатели нашли трех заблудившихся в заливе Енисея детей

В заливе Енисея спасатели нашли трех заблудившихся 12-летних девочек.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».

Школьницы прогуливались у реки, зашли в заводь с густой растительностью и потеряли ориентир.

Сначала девочки попытались найти выход, но с трех сторон их окружала вода, позади — заросли.

Промочив все ноги, они все-таки позвонили в экстренную службу. Специалисты красноярского поисково-спасательного отряда быстро определили местонахождение девочек и отправились за ними на катере.

Заблудившихся подружек спасатели благополучно эвакуировали и провели с ними профилактическую беседу.