«Росатом» возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

До этого в Казахстане проходило голосование на референдуме касательно вопроса о строительстве в республике АЭС. Власти страны ожидали, что на участки для волеизъявления придут около 12 миллионов граждан. Безопасность в период голосования обеспечивали порядка 33 тысяч правоохранителей.