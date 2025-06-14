Российская компания «Росатом» возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в казахстанском Агентстве по атомной энергии.
В сообщении агентства также отмечается, что начата проработка вопроса привлечения российского кредита на строительство первой АЭС в государстве.
— Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС, — цитирует агентство РИА Новости.
До этого в Казахстане проходило голосование на референдуме касательно вопроса о строительстве в республике АЭС. Власти страны ожидали, что на участки для волеизъявления придут около 12 миллионов граждан. Безопасность в период голосования обеспечивали порядка 33 тысяч правоохранителей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что в случае одобрения гражданами проекта строительство и эксплуатацию первой атомной электростанции в республике следует доверить международному консорциуму. Он отметил, что правительство должно провести аналитику, а дальше уже будет понятно, как развернется ситуация.