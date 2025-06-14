Депутат Нилов призвал отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Бесплатное обучение для детей мигрантов в школах России необходимо отменить, а число попыток сдачи экзамена по русскому языку ограничить. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).