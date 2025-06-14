Депутат Нилов призвал отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Бесплатное обучение для детей мигрантов в школах России необходимо отменить, а число попыток сдачи экзамена по русскому языку ограничить. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
«С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, иностранное государство, но не мы с вами со своих налогов», — выссказал свою точку зрения парламентарий.
Народный избранник добавил, что плата за обучение детей мигрантов могла бы, например, пойти на премии учителям.
Нилов считает, что число попыток сдачи тестов на знание русского языка для детей мигрантов стоит ограничить. Он назвал недопустимой ситуацию, когда регионы вынуждены изыскивать средства из своих бюджетов на курсы подготовки детей иностранцев к сдаче экзамена.
Нилов уверен, что пора прекратить «мучить детей» мигрантов, если они не способны выучить русский. По мнению депутата, такие дети должны возвращаться на родину.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что потерявшие работу мигранты должны уехать из России.