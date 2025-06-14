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В Марьино полностью обновили поликлиники

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Третий филиал поликлиники № 36 открыли в столичном районе Марьино после реконструкции. По новому стандарту в районе действуют восемь зданий, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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Источник: РИА "Новости"

«После реконструкции открыли третий филиал поликлиники № 36 на улице Верхние Поля. Это просторное современное здание площадью больше 10 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.

Мэр также добавил, что в здании заменили инженерные системы, обновили навесной фасад, обустроили просторные и светлые вестибюли, коридоры и кабинеты. Также в поликлинике организовали комфортные зоны ожидания, обновили медицинское оборудование и привели в порядок прилегающую территорию.

Собянин заключил, что в восьми зданиях, работающих по новому стандарту в Марьино, полностью обновлен амбулаторный фонд. «Это комфортные и технологичные поликлиники, удобные как для пациентов, так и для врачей», — добавил мэр Москвы.