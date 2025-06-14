В Башкирии дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя катафалка

Накануне в Архангельском районе республики сотрудники ДПС остановили и задержали водителя машины ритуальных услуг. Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, информацию о том, что по сельской дороге в райцентре разъезжает явно нетрезвый водитель катафалка, они получили от неравнодушного местного жителя через специальный чат-бот в телеграме.
По данным ведомства, сотрудники дорожной полиции оперативно установили местонахождения катафалка, остановили и задержали его водителя. Им оказался 35-летний житель Архангельского района Башкирии, у него обнаружились признаки опьянения.
— Сотрудниками ДПС было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, водителя отвезли в медицинское учреждение для обследования, где результат составил 0,336 мг/л выдыхаемого воздуха, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.
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