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В Башкирии дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя катафалка

ГАИ по Башкирии при помощи чат-бота поймали пьяного водителя катафалка.

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Источник: Комсомольская правда

Накануне в Архангельском районе республики сотрудники ДПС остановили и задержали водителя машины ритуальных услуг. Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, информацию о том, что по сельской дороге в райцентре разъезжает явно нетрезвый водитель катафалка, они получили от неравнодушного местного жителя через специальный чат-бот в телеграме.

По данным ведомства, сотрудники дорожной полиции оперативно установили местонахождения катафалка, остановили и задержали его водителя. Им оказался 35-летний житель Архангельского района Башкирии, у него обнаружились признаки опьянения.

— Сотрудниками ДПС было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, водителя отвезли в медицинское учреждение для обследования, где результат составил 0,336 мг/л выдыхаемого воздуха, — сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

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