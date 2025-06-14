В Башкирии дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя катафалка

Накануне в Архангельском районе республики сотрудники ДПС остановили и задержали водителя машины ритуальных услуг. Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, информацию о том, что по сельской дороге в райцентре разъезжает явно нетрезвый водитель катафалка, они получили от неравнодушного местного жителя через специальный чат-бот в телеграме.