МАРТ нашел нарушения в 55% проверенных бань и саун в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении говорится, что за апрель — июнь ведомством вместе с облисполкомами был проведен мониторинг более 90 объектов банных комплексов, бань, саун по всей Беларуси. В пресс-службе обратили внимание, что в 55% объектах были обнаружены нарушения законодательства.
В МАРТ пояснили, что наиболее характерными среди нарушений оказались не доведение до потребителя бытовых услуг информации, которая предусмотрена законодательством. Кроме того, специалисты обнаружили случаи реализации товаров с истекшими сроками годности. Уточняется, что виновных привлекут к административной ответственности.
Сообщается, что в бане общего пользования в Ветке с белорусов взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела: просили 5,50 рубля вместо 4,50 рубля. Кроме того, в Витебске в бане ООО «Корона Трейд» тарифы превышали допустимые почти в два раза. Так, за два часа посещения просили 16 рублей, вместе 8 рублей. Вместе с тем за душевые услуги цена указана 11 рублей вместо 7,5 рубля.
В МАРТ заявили, что в отношении нарушителей были выданы предписания, касающиеся устранения нарушений и приведения тарифов в соответствие с законодательством.
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