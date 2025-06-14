МАРТ нашел нарушения в 55% проверенных бань и саун в Беларуси

Сообщается, что в бане общего пользования в Ветке с белорусов взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела: просили 5,50 рубля вместо 4,50 рубля. Кроме того, в Витебске в бане ООО «Корона Трейд» тарифы превышали допустимые почти в два раза. Так, за два часа посещения просили 16 рублей, вместе 8 рублей. Вместе с тем за душевые услуги цена указана 11 рублей вместо 7,5 рубля.