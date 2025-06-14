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В Ростовской области замерили уровень радиации в середине июня

Специалисты проверили радиацию в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии провели плановые замеры радиационного фона в Ростовской области в середине июня. Результаты показали, что уровень радиации соответствует естественным показателям и не представляет опасности для жителей.

Так, в зонах радиационно-опасных объектов выявили 0,09−0,17 мкЗв/ч. Вблизи Ростовской АЭС специалисты зафиксировали 0,12−0,15 мкЗв/ч.

Эти значения значительно ниже допустимых норм и соответствуют естественному радиационному фону, характерному для нашей местности. Отметим, что замеры радиационного фона проходят регулярно.

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