Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью

В правительстве уточнили, что речь идёт о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами.