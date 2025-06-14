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Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство России утвердило порядок назначения единовременных выплат до 6 миллионов рублей ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, сообщила пресс-служба кабмина.

«По указу президента ополченцам Донецкой и Луганской народных республик будут предоставлены единовременные выплаты в зависимости от группы инвалидности. Постановление о порядке их назначения утвердило правительство», — указано в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идёт о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами.

«Согласно указу президента, имеющие инвалидность I группы получат единовременную выплату в размере 6,05 миллиона рублей, II группы — 5,2 миллиона рублей, III группы — 4,4 миллиона рублей. Для получения выплаты нужно обратиться в военный комиссариат муниципального образования, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства (пребывания) с заявлением в письменном виде», — сообщили в кабмине.

Также необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет.

«Выплаты будут производиться финансовыми подразделениями Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от ведомственной принадлежности военно-врачебной комиссии, вынесшей заключение о наличии причинно-следственной связи между увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, полученным ополченцем, и его участием в боевых действиях», — рассказали в правительстве.