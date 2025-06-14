День России 12 июня масштабно отметили по всей Самаре

В этом году торжества приобрели особенное значение, ведь они проходят в рамках Года Защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В каждом районе областной столицы прошли масштабные культурно-просветительские мероприятия, объединившие тысячи горожан всех возрастов — от дошкольников до ветеранов.
Центральным событием в Октябрьском районе стал яркий и динамичный праздник под названием «Победами славна, героями сильна, талантами красна Россия милая моя», прошедший в сквере имени Фадеева.
Мероприятие собрало более 260 участников — представителей 16 волонтерских отрядов, воспитанников детских садов, школьников, студентов и учеников учреждений дополнительного образования.
Молодые патриоты проявили себя в различных конкурсах: от строя и выправки до знания исторических фактов о героях специальной военной операции.
Не обошлось и без креатива — юные участники показали своё мастерство в исполнении патриотических песен, решали тематические кроссворды, а также принимали участие в детской игротеке, параде талантов и летнем бале.
В микрорайоне Крутые Ключи состоялся тёплый и семейный праздник — «День соседей», организованный на территории детского кинотеатра.
Жители поучаствовали в увлекательных викторинах, конкурсах и подвижных играх, а также насладились выступлениями местных вокальных коллективов.
Это стало отличной возможностью не только весело провести время, но и лучше узнать своих соседей.
Ярким событием в Промышленном районе стал концерт «Многоликая Россия», прошедший в культурно-досуговом центре «Победа».
Творческие коллективы представили разнообразную программу — от классического вокала до современных танцевальных номеров. Мероприятие стало символом единства многонационального народа страны.
На сцене ДК «Нефтяник» Куйбышевского района прошёл красочный концерт, посвящённый Дню России.
Зрителей порадовали выступления самодеятельных артистов, демонстрация художественного и музыкального мастерства, а также яркие шоу-номера, объединившие поколения.
В преддверии праздника в железнодорожно и Советском районах прошли торжественные мероприятия по вручению паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.
Эти церемонии стали важным этапом в жизни ребят, символизирующим начало гражданской зрелости.
Во дворах домов Самарского, Ленинского и Кировского районов прошли народные гуляния: музыка, танцы, конкурсы, спортивные эстафеты и мастер-классы.
Жители разных возрастов могли принять участие в развлекательной программе, которая стала ярким примером добрососедства и единства.
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