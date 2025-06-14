Не запрещено купаться только в Пионерском: погода на калининградском побережье 14 июня

В субботу, 14 июня, купаться не запрещено только в Пионерском. Информацию «Клопс» передали спасатели.
- Балтийск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +14 °C, ветра на побережье нет;
- Зеленоградск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +13 °C;
- Пионерский: флага нет, купаться не запрещено. Температура воды — +13 °C. Температрура воздуха — +15 °C;
- Светлогорск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +13°C, сильный ветер;
- Янтарный: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды — +13 °C.
Информация актуальна на момент публикации.