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Не запрещено купаться только в Пионерском: погода на калининградском побережье 14 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Как создавалась новая Россия
Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

В субботу, 14 июня, купаться не запрещено только в Пионерском. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  • Балтийск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +14 °C, ветра на побережье нет;
  • Зеленоградск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +13 °C;
  • Пионерский: флага нет, купаться не запрещено. Температура воды — +13 °C. Температрура воздуха — +15 °C;
  • Светлогорск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воды — +13°C, сильный ветер;
  • Янтарный: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды — +13 °C.

Информация актуальна на момент публикации.