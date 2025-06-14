При какой зарплате положена максимальная пенсия

За год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Да и то эта «роскошь» лишь для тех, кто зарабатывает в месяц хотя бы 230 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
Получается, годовой доход — причем официальный — должен быть равен 2,76 млн рублей, подсчитал парламентарий.
Он объяснил, какая пенсия положена при официальном 30-летним стаже и зарплате более 230 рублей. Если россиянин уйдет на заслуженный отдых в этом году, то при таких условиях страховая пенсия будет составлять около 53 тысяч рублей.
Никитин рекомендовал позаботиться о размере пенсии заранее. С этим помогут регулярные взносы в НПФ. Также можно прибегнуть к программе добровольного пенсионного страхования или поработать еще пару лет по достижении пенсионного возраста.
Следите на «Госуслугах» за тем, сколько вам ежегодно начисляют баллов, посоветовал депутат в интервью РИА Новости.
Ранее он сказал, что для пенсии в 110 тысяч рублей нужно накопить 639 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Правда, чтобы получить столько ИПК, по 230 тысяч рублей ежемесячно придется получать в течение «почти 64 лет», назвал фантастическую цифру Никитин.