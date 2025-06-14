В Иркутской области создан Молодёжный совет при министерстве культуры. 33 активных представителя культурной сферы в возрасте от 20 до 35 лет вошли в состав нового совещательного органа. Среди них — студенты творческих учебных заведений, работники областных и муниципальных учреждений культуры, прошедшие конкурсный отбор из более чем 40 претендентов со всего региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства.
— Мы хотим вовлечь молодёжь в процесс принятия решений в сфере культуры, популяризировать отрасль и поднять её престиж. Совет призван стать мостом между поколениями, площадкой для генерации новых идей и реализации проектов, способных вдохнуть свежую энергию в культурную жизнь региона, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
На первом организационном заседании были избраны руководители совета. Возглавила его Александра Горчакова, заместитель директора Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. Уткина. В руководящий состав также вошли представители Молодёжного правительства региона, музейные работники и деятели культуры.
Основными задачами нового органа станут участие в реализации культурных программ, сохранение наследия, а также организация различных просветительских мероприятий — от семинаров до профессиональных конференций.