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В Иркутской области создан Молодёжный совет при министерстве культуры

В него вошли 33 активных представителя культурной сферы в возрасте от 20 до 35 лет.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области создан Молодёжный совет при министерстве культуры. 33 активных представителя культурной сферы в возрасте от 20 до 35 лет вошли в состав нового совещательного органа. Среди них — студенты творческих учебных заведений, работники областных и муниципальных учреждений культуры, прошедшие конкурсный отбор из более чем 40 претендентов со всего региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства.

— Мы хотим вовлечь молодёжь в процесс принятия решений в сфере культуры, популяризировать отрасль и поднять её престиж. Совет призван стать мостом между поколениями, площадкой для генерации новых идей и реализации проектов, способных вдохнуть свежую энергию в культурную жизнь региона, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

На первом организационном заседании были избраны руководители совета. Возглавила его Александра Горчакова, заместитель директора Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. Уткина. В руководящий состав также вошли представители Молодёжного правительства региона, музейные работники и деятели культуры.

Основными задачами нового органа станут участие в реализации культурных программ, сохранение наследия, а также организация различных просветительских мероприятий — от семинаров до профессиональных конференций.