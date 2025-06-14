В Иркутской области создан Молодёжный совет при министерстве культуры. 33 активных представителя культурной сферы в возрасте от 20 до 35 лет вошли в состав нового совещательного органа. Среди них — студенты творческих учебных заведений, работники областных и муниципальных учреждений культуры, прошедшие конкурсный отбор из более чем 40 претендентов со всего региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства.