В Крыму усилили меры безопасности отдыха на воде

— Прежде всего, сами пункты проката, все средства, которые они выдают, подлежат определенной маркировке, — напоминает замглавы Главного управления МЧС РФ по РК. — На них указываются номера служб спасения и спасательных постов. Напомню, что в соответствии с изменениями каждый пункт проката, который выдает изделия, должен иметь самостоятельный спасательный пост. Он должен быть укомплектован матросом-спасателем, спасательным судном и средствами спасения на воде. Это первичные силы, которые будут оказывать помощь, если произойдет какая-то беда при эксплуатации плавсредств. Еще одно требование к оформлению пунктов проката: на них должны быть информационные стенды, где указывается, кому принадлежит данный пункт, его расценки и номера служб спасения.