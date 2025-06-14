В Крыму усилили меры безопасности отдыха на воде

Как напомнил замруководителя Главного управления МЧС РФ по РК Александр Зраенко, только в 2024 году на территории Крыма, в акватории Азовского и Черного морей, произошло более 200 случаев уноса плавсредств.
— В отношение сапдосок, кайтсерфинга, виндсерфинга, джетдосок и ряда других средств введены ограничения по удаленности от берега и высоте волны, — уточняет Александр Зраенко. — Согласно обновленным требованиям, удаляться от берега можно не дальше чем на 500 метров при высоте волны 0,25 метра.
Не менее важное требование, призванное сохранить жизнь и здоровье отдыхающих, — ограничение эксплуатации средств активного отдыха по возрасту.
— Эксплуатация разрешается только при надетом спасательном жилете, — говорит специалист. — Введены ограничения по возрасту: до 7 лет самостоятельное управление данными средствами запрещено. В возрасте от 7 до 16 лет в обязательном порядке сопровождение одного взрослого на каждого несовершеннолетнего. В возрасте старше 16 лет разрешается самостоятельное управление данными средствами.
Независимо от возрастной категории использовать средства активного отдыха запрещено при наличии ряда обстоятельств.
— Введен запрет на эксплуатацию в ночное время суток, при ограниченной видимости, в местах, где проходит активная навигация судов, близ гидротехнических сооружений, портов, — перечисляет Александр Зраенко. — Конечно, действует запрет на эксплуатацию плавательных средств в состоянии опьянения.
Начали действовать новые правила и для пунктов проката, которые предоставляют средства активного отдыха на воде.
— Прежде всего, сами пункты проката, все средства, которые они выдают, подлежат определенной маркировке, — напоминает замглавы Главного управления МЧС РФ по РК. — На них указываются номера служб спасения и спасательных постов. Напомню, что в соответствии с изменениями каждый пункт проката, который выдает изделия, должен иметь самостоятельный спасательный пост. Он должен быть укомплектован матросом-спасателем, спасательным судном и средствами спасения на воде. Это первичные силы, которые будут оказывать помощь, если произойдет какая-то беда при эксплуатации плавсредств. Еще одно требование к оформлению пунктов проката: на них должны быть информационные стенды, где указывается, кому принадлежит данный пункт, его расценки и номера служб спасения.
— Изменились ли с начала лета суммы штрафов для нарушителей?
— Планировалось, что к 1 июня мы выйдем на изменение Закона РК «Об административных правонарушениях». Вместе с тем есть ряд административных процедур, поэтому данный срок у нас смещен на вторую декаду лета. Планируется, что суммы штрафов будут варьироваться. Они, как и порядок их внедрения, определяются Госсоветом Республики Крым.
— Как выглядят штрафные санкции на сегодняшний день?
— Штрафные санкции могут повлечь как нарушения при управлении плавсредством гражданином, так и неправильная эксплуатация пункта проката. Они варьируются от 500 рублей до нескольких десятков тысяч рублей. На случай нарушения тех или иных требований штрафы уже введены, существует ответственность за невыполнение законного требования должностного лица. Граждане могут быть привлечены по данной статье. Это уже федеральный уровень ответственности.
— Какие органы контролируют соблюдение безопасности на воде?
— Контроль над размещением пунктов проката, фиксация административных нарушений, принятие решений по ним является полномочием органов местного самоуправления. Вместе с тем создаются межведомственные группы в составе органов местного самоуправления, подразделения ГИМС ГУ МЧС РФ и представителей силового блока: МВД или органов прокуратуры. У таких групп есть полные полномочия как фиксировать, так и принимать решения. Если мы сами находимся на государственном надзоре в рамках своей компетенции, мы имеем право зафиксировать административное правонарушение и передать в органы местного самоуправления для принятия решения.
— Какие виды нарушений чаще всего фиксируют в период высокого курортного сезона?
— Согласно анализу данных за прошлый год, это эксплуатация судов без спасательных жилетов либо снаряжения. Или перевозка пассажиров без надетых спасательных жилетов. А также управление судном без наличия при себе документов. Но с учетом того, что с 2022 года начали выдавать документы в электронном формате, этот показатель снижается.