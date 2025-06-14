Власти отреагировали на отказ белоруске в трудоустройстве из-за языка

«Мы с уважением относимся к белорусскому языку и к тем, кто на нем говорит. Но наш центр — это пространство для малышей от 1,5 года, и у нас вся методика, материалы, игры, а главное — вся среда — полностью русскоязычные», — уточняется в сообщении.