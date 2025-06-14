Власти отреагировали на отказ белоруске в трудоустройстве из-за языка. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в социальных сетях разлетелась история белоруски, которой отказали в трудоустройстве в детском центре развития «Сокровище нации». Причиной послужило то, что специалист разговаривает исключительно на белорусском языке. В названный центр пришли с проверкой. В администрации организации постарались объяснить причину отказа следующим:
«Мы с уважением относимся к белорусскому языку и к тем, кто на нем говорит. Но наш центр — это пространство для малышей от 1,5 года, и у нас вся методика, материалы, игры, а главное — вся среда — полностью русскоязычные», — уточняется в сообщении.
Согласно Кодексу Беларуси об образовании основными языками обучения и воспитания в стране являются государственные. Сказано, что государство гарантирует родителям право выбора обучения и воспитания на белорусском или русском языке, а также создает условия для реализации названного права.
Заместитель главы администрации Центрального района Людмила Борисенко обратила внимание, что в Беларуси установлен запрет на ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от ряда факторов, в том числе и языка. Она заметила, что лица, которые, по их мнению, подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений, могут обратиться в суд.
Отмечается, что указанный центр оказывает услуги дополнительного образования детей и молодежи. Представитель администрации Центрального района подчеркнула, что мониторинг, проведенный Департаментом качества образования Министерства образования, нашел нарушения, которые связаны с организацией образовательного процесса и безопасностью.
— Предприятием не были согласованы в установленном порядке реализуемые программы дополнительного образования детей и молодежи, — заявила Борисенко.
По ее словам, устранение нарушений находится на контроле управления по образованию администрации Центрального района Минска.