На Башкирию надвигаются дожди с грозами и сильный ветер

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. По данным метеорологов Башгидрометцентра, сегодня, 14 июня, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Согласно прогнозу, в некоторых районах республики возможны ливни с градом. Ветер будет южный, юго-западный 3−8 метров в секунду, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Из-за надвигающихся на регион опасных погодных явлений, спасатели призывают жителей Башкирии быть внимательными и осторожными.
— Просим водителей быть внимательным на дорогах, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, — отмечают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.