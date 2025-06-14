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На Башкирию надвигаются дожди с грозами и сильный ветер

В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. По данным метеорологов Башгидрометцентра, сегодня, 14 июня, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Согласно прогнозу, в некоторых районах республики возможны ливни с градом. Ветер будет южный, юго-западный 3−8 метров в секунду, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Из-за надвигающихся на регион опасных погодных явлений, спасатели призывают жителей Башкирии быть внимательными и осторожными.

— Просим водителей быть внимательным на дорогах, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, — отмечают в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.