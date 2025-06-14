На Башкирию надвигаются дожди с грозами и сильный ветер

Согласно прогнозу, в некоторых районах республики возможны ливни с градом. Ветер будет южный, юго-западный 3−8 метров в секунду, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Из-за надвигающихся на регион опасных погодных явлений, спасатели призывают жителей Башкирии быть внимательными и осторожными.