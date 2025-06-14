В нескольких регионах Сибири восстановлен доступ к интернету после атаки хакеров

Однако жители Красноярска жалуются в соцсетях, что в центре города доступ к интернету и кабельному телевидению появился далеко не у всех. Также в центральной части Красноярска по-прежнему не работают терминалы во многих магазинах. Кроме того, горожан интересуют вопросы компенсации за непредоставление услуг из-за масштабного сбоя.