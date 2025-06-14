В нескольких регионах Сибири восстановлен доступ к интернету после атаки хакеров

Масштабная DDoS-атака на сетевую и серверную инфраструктуру «Орион телекома» произошла в ночь с 11 на 12 июня. В результате нее без связи остались тысячи пользователей в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.
— Компания столкнулась с масштабной кибератакой со стороны хакерской группировки за нашу поддерживающую позицию в отношении СВО и целостности страны, — заявил провайдер.
14 июня в своих соцсетях компания сообщила, что основные работы в Красноярске завершены, интернет в городе появился, специалисты продолжают настраивать локальные зоны, работая круглосуточно. До этого работы были завершены в Братске, Иркутске и Абакане. Восстанавливается подключение и в Кемеровской области.
Однако жители Красноярска жалуются в соцсетях, что в центре города доступ к интернету и кабельному телевидению появился далеко не у всех. Также в центральной части Красноярска по-прежнему не работают терминалы во многих магазинах. Кроме того, горожан интересуют вопросы компенсации за непредоставление услуг из-за масштабного сбоя.