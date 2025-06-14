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В нескольких регионах Сибири восстановлен доступ к интернету после атаки хакеров

Действующий на территории всей Сибири провайдер завершил основные работы по доступу к телевидению и сети Интернет в Красноярске, сообщили в компании.

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Источник: Российская газета

Масштабная DDoS-атака на сетевую и серверную инфраструктуру «Орион телекома» произошла в ночь с 11 на 12 июня. В результате нее без связи остались тысячи пользователей в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.

— Компания столкнулась с масштабной кибератакой со стороны хакерской группировки за нашу поддерживающую позицию в отношении СВО и целостности страны, — заявил провайдер.

14 июня в своих соцсетях компания сообщила, что основные работы в Красноярске завершены, интернет в городе появился, специалисты продолжают настраивать локальные зоны, работая круглосуточно. До этого работы были завершены в Братске, Иркутске и Абакане. Восстанавливается подключение и в Кемеровской области.

Однако жители Красноярска жалуются в соцсетях, что в центре города доступ к интернету и кабельному телевидению появился далеко не у всех. Также в центральной части Красноярска по-прежнему не работают терминалы во многих магазинах. Кроме того, горожан интересуют вопросы компенсации за непредоставление услуг из-за масштабного сбоя.