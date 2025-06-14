Более 400 домов в Воронеже останутся без горячей воды

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. В связи с этим на следующей неделе, начиная с 16 июня, в городе начинается очередной этап плановых ремонтных работ.
Горячее водоснабжение временно отключат в более чем 400 многоквартирных домах. Причиной станут остановки котельных. Подачу ресурса приостановят на срок до двух недель.
Отключения затронут все шесть районов города, однако наибольшее количество адресов приходится на Левобережный и Коминтерновский районы.
С полным списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться по ссылке.