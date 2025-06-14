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Более 400 домов в Воронеже останутся без горячей воды

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей к новому отопительному сезону.

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Источник: Reuters

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. В связи с этим на следующей неделе, начиная с 16 июня, в городе начинается очередной этап плановых ремонтных работ.

Горячее водоснабжение временно отключат в более чем 400 многоквартирных домах. Причиной станут остановки котельных. Подачу ресурса приостановят на срок до двух недель.

Отключения затронут все шесть районов города, однако наибольшее количество адресов приходится на Левобережный и Коминтерновский районы.

С полным списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться по ссылке.