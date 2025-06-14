В Башкирии в прошлом году донорами крови стали свыше 31 тысячи человек.

Стать донором крови в России может любой гражданин, достигший 18 лет. Решение стать донором — добровольное. Перед этим необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови в Уфе, а также в ее филиалах в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Бирске и Кумертау.