В Башкирии в прошлом году донорами крови стали свыше 31 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Всего за год жители региона совершили около 73 тысяч донаций.
Напомним, сегодня, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Звания Почетных доноров в Башкортостане имеют около 12 тысяч человек.
Стать донором крови в России может любой гражданин, достигший 18 лет. Решение стать донором — добровольное. Перед этим необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови в Уфе, а также в ее филиалах в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Бирске и Кумертау.