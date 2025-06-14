На улице Железногорска поймали двухметрового амурского полоза

Она оказалась неядовитой: горожан испугал амурский полоз семейства ужеобразных. Как понятно из названия, в России он обитает только на Дальнем Востоке. Также он распространен в Корее и Китае, где он живет у многих как домашний питомец, приносящий удачу и благополучие.