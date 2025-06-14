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На улице Железногорска поймали двухметрового амурского полоза

Пожарные-спасатели помогли отловить в Красноярском крае дальневосточную змею.

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

13 июня пожарные-спасатели поймали на улице Крупской Железногорска дальневосточную змею длиной более двух метров. О ней сообщили по номеру 112 обеспокоенные жители города, увидевшие пресмыкающееся на дереве.

На место выехали полицейские, дежурный караул СПСЧ № 1 и специалист по отлову змей. Где его удалось быстро найти в сибирском городе — не уточняется. Специалисты МЧС помогли ему подняться с помощью трехколенной лестницы и снять змею.

Она оказалась неядовитой: горожан испугал амурский полоз семейства ужеобразных. Как понятно из названия, в России он обитает только на Дальнем Востоке. Также он распространен в Корее и Китае, где он живет у многих как домашний питомец, приносящий удачу и благополучие.

Пожарные-спасатели передали полоза специалистам, которые решат его дальнейшую судьбу. Позже выяснилось, что он сбежал из домашнего террариума, который устроили жильцы в квартире многоэтажки.