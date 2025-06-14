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Свердловскую область накрыло мощным дождем

Сильный дождь обрушился на некоторые районы Свердловской области днем 13 июня.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

Так, в этот день, по данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге выпало 18 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. В Красноуфимске зафиксировано 19 мм осадков, в Михайловске — 25 мм.

Умеренный дождь прошел в Верхотурье, Алапаевске, Верхнем Дуброво, Ревде, Ивделе и Кольцово.

Меньше всего осадков выпало в Кушве, Нижнем Тагиле и Артемовском.

Ранее сообщалось, что в Свердловской и Курганской областях с 13 по 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности.