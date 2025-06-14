Свердловскую область накрыло мощным дождем

Так, в этот день, по данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге выпало 18 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. В Красноуфимске зафиксировано 19 мм осадков, в Михайловске — 25 мм.
Умеренный дождь прошел в Верхотурье, Алапаевске, Верхнем Дуброво, Ревде, Ивделе и Кольцово.
Меньше всего осадков выпало в Кушве, Нижнем Тагиле и Артемовском.
Ранее сообщалось, что в Свердловской и Курганской областях с 13 по 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности.